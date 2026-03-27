«Серое облако»: В Туле ребёнок отравился соком «ФрутоНяня» с плесенью внутри
В Туле десятилетний мальчик почувствовал недомогание после грушевого сока «ФрутоНяня», купленного в «Пятёрочке». Когда ребёнок допил напиток, внутри упаковки обнаружился тёмный налёт, похожий на плесень. Подробности сообщает Telegram-канал SHOT.
Позже у школьника начались тошнота и боли в животе. Родители вызвали медиков, которые помогли избежать интоксикации. В течение недели мальчик дважды посетил педиатра: у него сохранялись проблемы с ЖКТ, диарея и высыпания.
Мать ребёнка направила претензию производителю — ОАО «Прогресс». На заводе провели внутреннюю проверку и заявили, что своей вины не видят, а случай — единичный. В качестве возможной причины назвали повреждение упаковки.
Родительница утверждает, что сок не подтекал, упаковка не вздувалась, а признаков порчи до вскрытия не было. В магазине комментировать ситуацию отказались. Сейчас семья готовит иск в суд и добивается независимой экспертизы.
