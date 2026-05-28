Владелец ресторана отравился едой в собственном заведении и умер

28 мая 2026, 20:18

В Индии владелец ресторана умер в собственном заведении после приема пищи

В индийском городе Ранчи скончался 42-летний владелец ресторана Викас Сингх после ужина в собственном заведении. Бизнесмен почувствовал резкое ухудшение самочувствия сразу после еды, сообщает The Times of India.





Пациента экстренно госпитализировали, но врачи не смогли спасти его. Мужчина умер спустя несколько часов.



Медики зафиксировали симптомы, указывающие на возможное отравление. Родственники погибшего обратились в полицию с заявлением о подозрении на насильственную смерть. По их версии, в еду или напитки бизнесмена могли добавить яд конкуренты либо кто-то из сотрудников ресторана.



Правоохранительные органы начали расследование, допрашивают персонал заведения. Тело Сингха направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти.



