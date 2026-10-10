Мальчик перенес восемь госпитализаций за первые полгода жизни и получил инвалидность
В Перми местная жительница Юлия добивается компенсации от больницы, связывая инвалидность своего трёхлетнего сына с неправильным лечением. Об этом сообщает kp.ru.
По информации издания, мальчик по имени Вова родился с тяжёлой патологией почек. За первые полгода жизни он перенёс несколько операций и восемь госпитализаций, однако улучшения не наступало.
Мать самостоятельно нашла московскую клинику, где ребёнку поставили другой диагноз и провели вмешательство без разрезов. После этого прекратились эпизоды высокой температуры и отпала необходимость в катетере, но мальчику установили инвалидность.
Юлия ссылается на результаты двух экспертиз, которые, по её словам, подтверждают ошибки в лечении. Главврач краевой детской больницы Дмитрий Антонов заявил, что назначенная судом экспертиза из другого региона нарушений не выявила. Именно на её основании семье отказали в иске. Суд первой инстанции также отказал семье, родители подали апелляцию, которая пока не рассматривалась. Теперь этой историей заинтересовался Следственный комитет.
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