Мальчик перенес восемь госпитализаций за первые полгода жизни и получил инвалидность

10 октября 2026, 16:03

Пермячка судится с врачами после того, как ее сын получил инвалидность

Фото: istockphoto/sudok1

В Перми местная жительница Юлия добивается компенсации от больницы, связывая инвалидность своего трёхлетнего сына с неправильным лечением. Об этом сообщает kp.ru.