Полуторогодовалый мальчик попал в больницу после укола препарата для похудения

03 октября 2026, 14:55

В Москве полуторогодовалый мальчик отравился «Тирзеттой»

Фото: iStock/AgFang

В Москве полуторагодовалый мальчик оказался в больнице после того, как ввел себе препарат для похудения «Тирзетта». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.