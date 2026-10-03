Полуторогодовалый мальчик попал в больницу после укола препарата для похудения
В Москве полуторагодовалый мальчик оказался в больнице после того, как ввел себе препарат для похудения «Тирзетта». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
Мать ребенка рассказала, что хранила лекарство в холодильнике. По словам женщины, в какой-то момент шприц с содержимым оказался в руках ее сына, который якобы сам ввел себе 10 миллиграммов препарата. После этого мальчика начало тошнить. Он постоянно просил пить, но после воды его снова рвало. Мать вызвала скорую, которая доставила ребенка в медучреждение. Сейчас за его состоянием следят врачи.
Ранее сообщалось, что полуторогодовалая девочка погибла при пожаре в жилом доме в Иркутской области. Ее трехлетнего брата из горящей постройки вытащили очевидцы, медики госпитализировали мальчика с ожогами. Как выяснилось, в момент трагедии дети находились без присмотра взрослых.
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