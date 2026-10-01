Шесть пострадавших доставили в больницу после массового ДТП во Владивостоке

01 октября 2026, 06:18

Фото: канал в MAX «Минздрав Приморь»/@minzdravpk

Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовиков, легковых машин и пассажирского автобуса. Всего повреждения получили 11 транспортных средств, шесть человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, публикуя кадры с места происшествия.