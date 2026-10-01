Шесть пострадавших доставили в больницу после массового ДТП во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП с участием грузовиков, легковых машин и пассажирского автобуса. Всего повреждения получили 11 транспортных средств, шесть человек пострадали. Об этом сообщает ТАСС, публикуя кадры с места происшествия.
По предварительным сведениям, у грузовика, спускавшегося по улице Спиридонова, отказали тормоза. Машина продолжила движение, задела несколько легковых автомобилей и автобус, а затем столкнулась со встречным большегрузом. Виновник ДТП также смял леера у пешеходного тротуара.
В канале «Минздрав Приморья» на платформе MAX отметили, что после массового дорожно-транспортного происшествия бригады скорой помощи доставили в больницу шесть пострадавших, включая двоих граждан Китая. Им оказывается необходимая медицинская помощь.
Уточняется, что у автобуса выбило часть стёкол. По словам водителя общественного транспорта, пассажиры не получили травм и уже ушли с места аварии. При этом восемь повреждённых машин сейчас остаются у перекрёстка улиц Спиридонова и Шепеткова. Из-за происшествия там образовалась пробка.
Читайте также: