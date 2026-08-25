«Не согласовано»: Швыдкой высказался о ситуации с концертом Уэста в Петербурге
Швыдкой: нельзя было продавать билеты на Уэста без согласования всех мелочей
Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскритиковал организаторов концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге.
В беседе с NEWS.ru Михаил Ефимович отметил, что организаторы не имели права анонсировать старт продаж билетов на выступление американского рэпера до окончательного согласования всех деталей.
«Могу сказать одно: организация такого уровня гастролей и концертов, как выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге, требует очень тщательной подготовки. Нельзя объявлять о мероприятии и продавать билеты, пока не согласована каждая мелочь. Очень жаль поклонников Уэста, которые купили билеты и решили приехать в Петербург», — сообщил Швыдкой.Отметим, что накануне Стас Барецкий заявил, что нашёл место для концерта Канье Уэста. Шоумен готов предоставить для выступления рэпера сразу три площадки в разных регионах.