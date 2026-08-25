«Не согласовано»: Швыдкой высказался о ситуации с концертом Уэста в Петербурге

25 августа 2026, 20:45

Швыдкой: нельзя было продавать билеты на Уэста без согласования всех мелочей

Михаил Швыдкой (Фото: www.kremlin.ru)

Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой раскритиковал организаторов концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге.





В беседе с NEWS.ru Михаил Ефимович отметил, что организаторы не имели права анонсировать старт продаж билетов на выступление американского рэпера до окончательного согласования всех деталей.

«Могу сказать одно: организация такого уровня гастролей и концертов, как выступление Канье Уэста в Санкт-Петербурге, требует очень тщательной подготовки. Нельзя объявлять о мероприятии и продавать билеты, пока не согласована каждая мелочь. Очень жаль поклонников Уэста, которые купили билеты и решили приехать в Петербург», — сообщил Швыдкой.