У побережья Севастополя произошло землетрясение магнитудой 2,9
В акватории Чёрного моря у побережья Севастополя 25 августа произошло землетрясение магнитудой 2,9. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила заместитель директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского Марина Бондарь.
По словам специалиста, сейсмологи зарегистрировали толчок в 20:46 по московскому времени. Энергетический класс события достиг 9,2. Эпицентр землетрясения располагался в 15 километрах от мыса Фиолент. Перед основным толчком приборы зафиксировали три более слабых форшока.
Как отметила Бондарь, эти предварительные колебания происходили с небольшими временными интервалами, после чего последовал основной сейсмический импульс. Сведений о возможных повреждениях или ощутимых последствиях на берегу на текущий момент не поступало.
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