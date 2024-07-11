Российский военный забил до смерти подругу и получил десять лет колонии

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Абаканский гарнизонный военный суд приговорил к 10 годам тюремного заключения военного Афанасия Санникова за уклонение от службы и избиение до смерти знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщили во 2-м Восточном окружном военном суде.
Отмечается, что 6 июня 2022 года осужденный оставил воинскую часть поскольку не желал далее исполнять свои обязанности. Спустя некоторое время Санников отдыхал в компании своей подруги. В процессе распития алкогольных напитков между ними завязалась ссора, тогда мужчина попросил ее уйти, однако та отказалась.
Санников избил потерпевшую руками и ногами по голове и телу, после чего нанес несколько ударов рукояткой ножа в живот и грудь женщины. Пострадавшую госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.
Вскоре злоумышленника задержали правоохранительные органы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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Санников избил потерпевшую руками и ногами по голове и телу, после чего нанес несколько ударов рукояткой ножа в живот и грудь женщины. Пострадавшую госпитализировали, но медики не смогли ее спасти.
Вскоре злоумышленника задержали правоохранительные органы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.
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Екатерина Коршунова