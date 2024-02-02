Мальчик получил травмы в игровой комнате ТЦ в Мытищах

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Ребёнок получил травмы в игровой комнате в торговом центре в Мытищах, скатившись с горки, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«По данным следствия, вечером 1 февраля трёхлетний мальчик, находясь в игровой комнате в торговом центре городского округа Мытищи, решил скатиться с четырёхметровой горки. В результате того, что сетка на ней не была закреплена, ребенок упал и получил повреждения», – говорится в сообщении в телеграм-канале.Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан. Следователи и криминалисты устанавливают обстоятельства и причины инцидента.
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Лора Луганская