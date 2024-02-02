Стало известно о наказании врача, которая смеялась над ребёнком погибшего на спецоперации

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На терапевта московской поликлиники № 140, которая насмехалась над сыном погибшего на спецоперации, заведут уголовное дело по статье о дискредитации российской армии. Об этом рассказала мама мальчика Телеграм-каналу Mash.
34-летняя мать Анастасия рассказала, что будет уволен главный врач больницы, пытавшийся замять историю. Главврач делал вид, что сотрудница учреждения не говорила семилетнему ребёнку, что его погибший в зоне спецоперации отец — «законная цель для Украины, и вообще, Россия виновата сама».
Пострадавшая поделилась, что после шумихи с ней связались сотрудники правоохранительных органов и заверили, что будет возбуждено уголовное дело. С ребенком сейчас занимается психолог, объясняя, что не все взрослые хорошие.
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