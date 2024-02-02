Сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья подозревают в изнасиловании

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Студентка «Синергии» обвинила сына «маршруточного короля» Москвы и Подмосковья в изнасиловании. Об этом сообщает Mash.
Девушка осмелилась рассказать родителям о случившемся только спустя неделю. Тогда же она написала заявление в полицию. Однако семья девушки опасается, что дело могут не открыть из-за статуса отца предполагаемого насильника.
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Элина Позднякова