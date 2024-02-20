Мальчик получил удар в грудь сувенирным ножом от одноклассника и попал в больницу

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В Сосновом Бору Ленинградской области восьмиклассник во время урока ударил складным ножом сверстника. Пострадавшего госпитализировали с ранением грудной клетки. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash на Мойке.
По данным издания, двое школьников играли на уроке алгебры сувенирным ножом на брелоке. Владелец «оружия» хотел показать трюк, но не подумал про опасную остроту ножика и вогнал острие другу в грудную клетку.
Школьника экстренно доставили больницу с проникающим ранением, из-за которого у него возникли проблемы с вентиляцией лёгких. Пострадавший сейчас находится в состоянии средней степени тяжести.
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Алина Юрчак