В Нижегородской области военный самолет потерпел крушение
Всепогодный сверхзвуковой тяжёлый истребитель потерпел крушение в городе, расположенном в Муромских лесах Нижегородской области. Подробности происшествия сообщает Telegram-канал Baza.
Инцидент произошёл 1 июля в районе города Кулебаки. По предварительным данным, упал истребитель Су-27. Два пилота, которые находились на борту потерпевшего крушение самолёта успели катапультироваться. Одного лётчика уже нашли, но его состояние не уточняется. Судьба второго в данный момент неизвестна.
Разрушений и пострадавших на земле не зафиксировано. Министерство обороны Российской Федерации, местные власти и оперативные ведомства информацию о крушении не комментировали.
Ранее сообщалось об отказе двигателя в самолёте компании S7, который летел из Нерюнгри в Москву. Уточняется, что в 50 километрах от якутского аэропорта экипаж подал сигнал срочности и сразу вернулся на пункт вылета.
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