Мальчик сбежал из дома и утонул в озере в Ленобласти
В Ленинградской области завершились поиски ребенка, самовольно ушедшего из дома несколькими днями ранее. Тело мальчика обнаружили 7 августа в озере.
По факту случившегося Следственное управление СК России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К поисковым мероприятиям, помимо сотрудников полиции и следователей, активно привлекались волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт». Напомним, что о пропаже ребенка стало известно 5 августа — тогда мальчик ушел из дома и не вернулся.
Прокуратура Ленинградской области также организовала проверку по указанному факту. В ее ходе дадут правовую оценку действиям ответственных лиц и обстоятельствам, предшествовавшим трагедии.
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