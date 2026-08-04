Ребенок утонул в пруду в Москве
Десятилетняя девочка утонула в водоеме на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры в своем канале в мессенджере Max.
По предварительным данным, все произошло 4 августа, когда ребенок купался в пруду в районе Люблино. Других подробностей пока нет.
По факту произошедшего проводится процессуальная проверка. Ее ход и результаты находятся на особом контроле надзорного ведомства. В настоящее время все причины и обстоятельства трагедии выясняются.
Ранее сообщалось, что в Казани спасатели и водолазы пытаются найти подростка, пропавшего два дня назад под водой. По данным регионального ГУ МЧС, юноша отдыхал на озере в непредназначенном для этого месте.
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