Подросток нырнул в реку, спасаясь от аномальной жары, и утонул

05 августа 2026, 04:17

В Лондоне подросток решил искупаться в запрещённом месте и утонул

Фото: iStock/mediaphotos

В Лондоне 14-летний мальчик нырнул в реку, спасаясь от аномальной жары, и не смог выплыть. Об этом пишет Daily Mail.