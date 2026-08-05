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Подросток нырнул в реку, спасаясь от аномальной жары, и утонул

В Лондоне подросток решил искупаться в запрещённом месте и утонул
Фото: iStock/mediaphotos

В Лондоне 14-летний мальчик нырнул в реку, спасаясь от аномальной жары, и не смог выплыть. Об этом пишет Daily Mail.



Инцидент произошёл возле бывшего портового комплекса Миллуолл. На берегу были установлены знаки с предупреждением о запрете купания в этом месте. Тело ребёнка обнаружили лишь спустя более трёх часов. Прибывшие на место происшествия медики подтвердили его смерть.

По словам одного из свидетелей, перед тем как прыгнуть в воду, подросток поддался на уговоры других детей. В настоящее время полиция проводит расследование и устанавливает все детали случившегося.

Летом 2026 года Европа столкнулась с сильной жарой, которая затронула в том числе Великобританию. Период аномалии пришёлся на июнь–июль, а в некоторых странах были побиты абсолютные температурные рекорды.

Александр Огарёв

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