Подросток утонул в Казани
Спасатели и водолазы ведут розыск молодого человека, пропавшего под водой 2 августа. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.
В ведомстве уточнили, что сотрудники ГИМС привлекли водолазов для обследования дна, пишет «Татар-информ». По словам Гаязовой, озеро традиционно является зоной массового отдыха, где работают посты ОСВОД. Однако трагедия произошла в необорудованном для купания месте — там, где дежурные посты отсутствовали.
В первый день поисков водолазы исследовали 500 квадратных метров акватории на удалении 50-60 метров от берега и глубине до 15 метров, но из-за наступления темноты работы пришлось приостановить. На следующие сутки поиск активизировали: специалисты проверили уже восемь тысяч «квадратов» дна с помощью водолазной группы, а также применили гидролокатор бокового обзора, охвативший площадь более 15 тысяч квадратных метров. Тем не менее, найти пропавшего пока не удается.
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