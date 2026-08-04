Подросток утонул в Казани

04 августа 2026, 18:39

Водолазы третьи сутки ищут утонувшего в Казани подростка

Фото: istockphoto/Adam Bartosik

Спасатели и водолазы ведут розыск молодого человека, пропавшего под водой 2 августа. Об этом сообщила начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по РТ Регина Гаязова.