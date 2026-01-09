Посетителям ресторана в Испании подавали уличных голубей вместо уток
Ресторан китайской еды под названием «Джин Гу» закрыли в Мадриде после того, как пришедшие туда на проверку полицейские обнаружили осуществляемую в условиях антисанитарии подмену в блюдах уток на уличных голубей. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на представителей правоохранительных органов.
В ресторане нашли грязные мешки с неопознанным мясом, рядом с которыми лежали тушки ощипанных голубей. У восьми неработающих холодильников стояли немытые миски, а внутри них находились продукты без маркировки, часть из которых уже испортилась. Также в заведении были обнаружены тараканы.
После проверки ресторан «Джин Гу» получил приказ немедленно прекратить свою деятельность и закрыться. Владелец заведения находится под следствием по обвинению в нарушении норм общественного здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.
Следует отметить, что у хозяина ресторана не было лицензии на осуществление предпринимательской деятельности.
Читайте также: