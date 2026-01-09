Посетителям ресторана в Испании подавали уличных голубей вместо уток

09 января 2026, 11:56

The Sun: в Мадриде закрыли ресторан, где подавали уличных голубей вместо уток

Фото: iStock/Tomasz Śmigla

Ресторан китайской еды под названием «Джин Гу» закрыли в Мадриде после того, как пришедшие туда на проверку полицейские обнаружили осуществляемую в условиях антисанитарии подмену в блюдах уток на уличных голубей. Об этом сообщила газета The Sun со ссылкой на представителей правоохранительных органов.