В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра

09 января 2026, 11:33

NP: в Альберте два мальчика судились из-за драки за игрушечного динозавра

Фото: iStock/Zolnierek

Девятилетний мальчик из канадской провинции Альберта подал иск против 11-летнего знакомого, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду в ходе борьбы за игрушку. Об этом пишет канадская газета National Post.