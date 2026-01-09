В Канаде два ребенка судились из-за драки за игрушечного динозавра
Девятилетний мальчик из канадской провинции Альберта подал иск против 11-летнего знакомого, ранее травмировавшего его палец игрушечным динозавром в детском саду в ходе борьбы за игрушку. Об этом пишет канадская газета National Post.
Конфликт возник из-за игрушечного динозавра между двумя мальчиками 9 августа 2022 года в детском саду в Гранд-Прери, однако об этом случае стало известно только сейчас. В результате драки ответчик ударил истца игрушкой, что привело к перелому безымянного пальца правой руки, потребовавшему операции.
Истец потерпел поражение в суде, но судебные расходы с него взыскали. Уточняется, что мальчик не смог выиграть дело по двум причинам: медицинская документация, подтверждающая травму, не была предоставлена, а суд счёл инцидент случайным.
Судья Брайан Хоугестол подчеркнул, что подобные прецеденты создают множество проблем, включая способность детей принимать решения и добровольно соглашаться на риски, связанные с судебными разбирательствами, которые могут включать оплату судебных издержек в случае проигрыша.
Читайте также: