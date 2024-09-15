Мальчик спас бабушку от разъяренного быка

Фото: istockphoto/alberto clemares expósito
Бродячий бык напал на идущую с внуком пенсионерку в Индии, передает издание Metro. Все случилось на севере страны в Махендрагархе штата Харайана, когда животное кинулось на пожилую женщину и стало ее топтать.
Внук оказался не из робкого десятка и стал отгонять разъяренного быка. Оттащить агрессора от пострадавшей мальчику помогли местные жители.
Внука с бабушкой госпитализировали, у пенсионерки сломана рука, а у мальчика ушибы.
Похожий случай произошел в Краснодарском крае, где женщине нанес травмы агрессивный бык. Та хотела вернуть его в загон. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, пострадавшую отвезли в больницу.
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Внука с бабушкой госпитализировали, у пенсионерки сломана рука, а у мальчика ушибы.
Похожий случай произошел в Краснодарском крае, где женщине нанес травмы агрессивный бык. Та хотела вернуть его в загон. На место происшествия оперативно прибыла скорая помощь, пострадавшую отвезли в больницу.
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Никита Кротов