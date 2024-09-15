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Масштабный пожар произошел в двух поселках ЛНР

МЧС: масштабный пожар произошел в двух поселках ЛНР
15 сентября 2024, 00:47
Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Фото: istockphoto/Kara Capaldo

Масштабный пожар вспыхнул в двух населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС по региону.
Уточняется, что пожар произошел в поселках Степной и Лесной в Антрацитовском муниципальном округе.

«Тушение осложняет сильный порывистый ветер», – отметили в ведомстве.



В августе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и Купянском районе возникает ряд пожаров, которые некому тушить. По его словам, пожарные из Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины бездействуют, а иногда и вовсе отказываются выходить на дежурство.

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#лнр
#украина
#пожар
#мчс
#россия
Алаудинов раскрыл потери России.и ВСУ в Курской области
15 сентября 2024, 01:24

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области значительно превышают потери российском армии. О таком процентном соотношении потерь в Telegram-канале рассказал генерал-майор Апти Алаудинов, командующий спецназом «Ахмат».
Он отметил, что российские войска регулярно «уничтожают целыми пачками» противника.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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#апти алаудинов
#курская область
#вс рф
#всу
#военные
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Алаудинов раскрыл полученную от попавших в плен солдат ВСУ секретную информацию
15 сентября 2024, 01:07

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

Бойцы 41-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшие в плен под Курском, раскрыли местонахождение отрядов «Кракен»* в российском регионе, заявил командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.
«Вот мы уже знаем, что сзади них (41-й бригады ВСУ) находится подразделение "Кракен". То есть, сколько подразделений они вынуждены были бросить просто против нас для того, чтобы чисто удержать участок», – заявил Алаудинов.

Бои в Курской области продолжаются с 6 августа. Местные жители были вынуждены покинуть свои дома из-за военных действий в приграничном районе; 10 сентября стало ясно, что российские войска перешли в контрнаступление. На следующий день командир спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что около 12 населенных пунктов в регионе вернулись под контроль России.

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* организация признана террористической и запрещена в РФ
#курская область
#всу
#украина
#россия
#апти алаудинов
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Появились детали конфликта со стрельбой у ресторана в Москве
Конфликт со стрельбой на юго-западе Москвы устроили гости свадьбы
15 сентября 2024, 00:25

Фото: istock/Evgen_Prozhyrko

Конфликт со стрельбой возле ресторана на улице Гарибальди произошел между гостями свадьбы со стороны жениха и невесты, информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органов.
Отмечается, что конфликта между гостями произошел на бытовой почве. Словесная перепалка переросла в перестрелку. Нарушителей спокойствия задержали, полиция проводит расследование инцидента.

Другие подробности инцидента не разглашаются.

Ранее сообщалось, что на юго-западе Москвы произошел конфликта между группой гражданских лиц с применением оружия, информации о пострадавших не поступало.

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#стрельба
#оружие
#полиция
#свадьба
#москва
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Стала известна судьба жильцов пострадавшего от пожара дома в Дагестане
Жителей многоквартирного дома в Дербенте после пожара разместят в ПВР
14 сентября 2024, 23:49

Фото: istockphoto/Distortion Media

Жителей многоквартирного дома в дагестанском Дербенте после пожара размести. в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщается на сайте администрации города.
«Жильцов дома по улице Тагиева, 35е, где загорелся электрический щиток, разместят в пункте временного содержания», – сообщили власти о судьбе граждан.

Управление Следственного комитета (СК) России по Республике Дагестан в своем Telegram-канале сообщило, что проводит проверку по факту пожара. В пострадавшем доме работают следователи и криминалисты.

В ведомстве рассказали, что в результате пожара отравились двое местных жителей, которые в момент возгорания находились в лифте. Они были госпитализированы, но спасти их не удалось.

Ранее пожар произошел на рыбном заводе в дагестанском Кизляре. В результате инцидента никто не пострадал.

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#лифт
#пожар
#дагестан
#ск рф
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В Москве произошел конфликт с применением оружия
Прокуратура: конфликт с применением оружия произошел в Москве
14 сентября 2024, 23:14

Фото: iStock/nixki

Конфликт между группой гражданских лиц с применением оружия произошел в юго-западной части Москвы, информация о пострадавших в данный момент отсутствует. Информацию об этом сообщила столичная прокуратура.
Инцидент произошел возле ресторана на улице Гарибальди. Причина столкновения пока не установлена.

«Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре», – отметили в ведомстве. На опубликованных кадрах молодой человек несколько раз выстреливает в воздух.

В начале сентября возле одного из ресторанов в районе Малой Бронной в Москве произошла драка, в ходе которой было применено оружие. По сообщениям СМИ, очевидцы слышали не менее пяти выстрелов.

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#москва
#оружие
#конфликт
#прокуратура
#сми
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Хотел отомстить соседке и убил ребенка: В Калининграде задержали поджигателя
Четырехлетний мальчик погиб во время поджога дома из мести в Калининграде
14 сентября 2024, 21:31

Фото: СУ СК по Калининградской области

В Калининграде в результате поджога дома из мести погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает МВД региона в субботу 14 сентября.
Трагедия с малышом случилась накануне в СНТ «Победа» на Высоковольтной улице, где загорелся частный дом. После пожара в доме нашли тело мальчика. Позже криминалисты полиции определили очаг возгорания и причину пожара.

По данным полиции, пожар устроил 65-летний сосед, который хотел убить 59-летней жительницу дома. Но в итоге убил ребенка – внука женщины. А соседка смогла выбраться из пожара.

Убийца пробрался к дому соседей, облил горючей смесью веранду, поджег и сбежал. После задержания Мужчина признался, что хотел отомстить соседке, которая, по его мнению, не доплатила за строительные работы на ее участке.

Мужчину передали следователям СК.
«Уголовное дело возбудили по пунктам «в» и «е» части 2 статьи 105 УК – убийство малолетнего общеопасным способом», – сообщил следственный комитет по региону.

Поджигателю уже предъявили обвинение. Ему грозит пожизненное заключение.

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#убийство
#трагедия
#следственный комитет
#пожар
#уголовное обвинение
#ребёнок
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Фигурант дела Тимура Иванова владеет апартаментами в историческом особняке у Кремля
У фигуранта дела Иванова есть апартаменты в особняке у Кремля за 250 млн рублей
14 сентября 2024, 20:54

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

По ходу проведения следственных мероприятий по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова были обнаружены двухсотметровые апартаменты в историческом особняке около Кремля, принадлежащие предпринимателю Сергей Бородину. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на имеющиеся в распоряжении судебные документы.
Отмечается, что речь идёт об апартаментах площадью 233,7 квадратных метра, расположенных в историческом особняке в 3-м Кадашевском переулке вблизи Кремля. В особняке архитектора Адольфа Эрихсона в настоящее время находится престижный комплекс в стиле лофт. Рыночная стоимость квартиры Бородина оценивается в 250 миллионов рублей.

Также предпринимателю принадлежит участок в коттеджном посёлке на Новой Риге в селе Николо-Урюпино стоимостью 23 миллиона рублей и 60 соток земли на берегу Волги с видом на затопленную колокольню Калязина.

Бородин проходит фигурантом по делу обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере Иванова.

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#тимур иванов
#суд
#уголовное дело
#хищение
#апартаменты
#недвижимость
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МЧС: В воронежском селе Ямное ликвидируют крупный пожар
14 сентября 2024, 19:56

Фото: istockphoto/Distortion Media

В селе Ямное Воронежской области спасатели и волонтёры пытаются справиться с крупным возгоранием. Там ландшафтный пожар перекинулся на частные домовладения и хозяйственные постройки.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России, изначально поступило сообщение о тлеющей сухой траве и лесной подстилке. Однако затем поднялся сильный ветер, который раздул пламя. К тому же огонь перекинулся на деревянные домовладения жителей села. По предварительным данным, в Ямном от пожара пострадали три дома.

Местные жители сообщают, что от массовых застроек огонь отделяют всего около 200 метров. В данный момент к борьбе с пламенем привлечены более 50 человек личного состава пожарно-спасательной части и 17 единиц специальной техники, задействован пожарный вертолёт МЧС. Решается вопрос о возможной эвакуации жителей населённого пункта.

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#пожарный
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#человек
#дома
#воронежская область
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«Закрыли перед мной дверь»: Многодетная мать умерла в машине дочери после отказа врачей помочь
14 сентября 2024, 18:49

Фото: istock / gorodenkoff

В Твери скончалась женщина, так и не получив необходимой медицинской помощи. Без матери остались два несовершеннолетних ребенка и 21-летняя дочь. Также без бабушки остался маленький внук.
В материале «Радио 1» расскажем детали этого трагического случая.

«Ожидайте»

Утром 24 декабря 2021 года Анне Комаровой стало плохо — дочь Вадислава вызвала бригаду скорой помощи. Со слов девушки, у матери сильно болели голова и живот, немели конечности, ее тошнило и рвало, а при попытке встать — Анна теряла сознание.

Прибывшие медики поставили диагноз «тахикардия», сделали укол и уехали. Но Анне так и не становилось лучше — ее лицо было бледное с синяками под глазами, даже язык приобрел синий оттенок.

«В 11:30 был вызван участковый терапевт. В 12 часов маме стало еще хуже, и я повторно пыталась вызвать «скорую помощь». В вызове мне отказали, сказав: «Вызывайте участкового врача на дом», — расскзаала Владислава изданию «КП»-Тверь».
После 13:00 из поликлиники явилась врач-терапевт, поставив предварительный диагноз «панкреатит». Она сообщила, что необходимо срочно вызывать «скорую» для госпитализации. Девушка попыталась вызвать медиков, но кроме «ожидайте» ничего больше не слышала.
Фото: istock / Semen Salivanchuk

К 15:30, когда Анне становилось хуже, Владислава приняла решение везти маму в больницу на своей машине. К тому моменту женщина уже почти не могла самостоятельно передвигаться.

Умерла в машине у дочери

Дочка отправилась в городскую больницу № 6 на улице Орджоникидзе, предполагая, что она ближе всех.

«Мне ответили: "Мы не можем вам помочь, езжайте в другую больницу". Я умоляла их помочь ей, так как боялась, что уже не довезу. Они закрыли перед мной дверь», — рассказала Владислава.
После безрезультатных попыток призвать к помощи медиков этой больницы она вернулась автомобилю — мать уже потеряла сознание.

«Я тут же начала кричать, мой младший братик бил им в дверь, я кричала: Помогите!"», — вспоминает потерявшая мать девушка.
Анна Комарова ушла из жизни около шестой горбольницы в машине дочки. Лишь после этого тело россиянки забрали. Как утверждает Владеслава, женщину на входе дважды уронили.
Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком
Нет тела — нет дела: Сожитель сделал так, чтобы жену не смогли похоронить и отделался малым сроком

«Скорая» так и не приехала

Убитая горем дочь добавила, что даже вечером бригада скорой помощи не была найдена.

«Ситуация в семье Комаровых из Твери, где 24 декабря умерла мама, находится на контроле в Минсоцзащиты и Миндемографии, семье оказывается помощь в решении бытовых вопросов, в организации похорон, а также в оформлении родственниками опеки над детьми. Семья будет находиться на контроле вплоть до завершения оформления документов и далее ей будет оказываться вся необходимая помощь», — дали официальный комментарий к ситуации в пресс-службе правительства Тверской области.
Региональный Минздрав со своей стороны организовал внутреннюю служебную проверку. Будет ли от неё толк, пока не ясно. Правоохранительные органы Тверской области не комментировали произошедшее.

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