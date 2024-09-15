Масштабный пожар произошел в двух поселках ЛНР

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
Масштабный пожар вспыхнул в двух населенных пунктах Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС по региону.
Уточняется, что пожар произошел в поселках Степной и Лесной в Антрацитовском муниципальном округе.
В августе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и Купянском районе возникает ряд пожаров, которые некому тушить. По его словам, пожарные из Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины бездействуют, а иногда и вовсе отказываются выходить на дежурство.
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«Тушение осложняет сильный порывистый ветер», – отметили в ведомстве.
В августе подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что в Купянске и Купянском районе возникает ряд пожаров, которые некому тушить. По его словам, пожарные из Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины бездействуют, а иногда и вовсе отказываются выходить на дежурство.
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Александр Климов