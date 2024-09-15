Около 20 человек отравились в столовой социального центра в Москве

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Накануне, 14 сентября, в Москве порядка 20 человек были госпитализированы с симптомами пищевого отравления. Как было установлено, все они питались в столовой одного из столичных социальных центров.
Как сообщили в официальном телеграм-канале представители московского управления Следственного комитета РФ, по факту случившегося возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей»).
Сотрудники надзорного ведомства проводят комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств случившегося. Столовая временно закрыта, продукты с кухни изъяты. Назначено проведение соответствующих экспертиз.
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Александр Бойцов