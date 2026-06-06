Стала известна судьба горняков, заблокированных на шахте в Колумбии после взрыва
В Колумбии на угольной шахте La Vega произошел взрыв, в результате которого под завалами оказались семеро рабочих. Позже спасатели обнаружили их тела, передает радиостанция La FM со ссылкой на региональную пожарную службу.
Взрыв на предприятии прогремел 4 июня. Поисково‑спасательная операция, в которой приняли участие пожарные, полицейские, сотрудники гражданской обороны, представители местной администрации и специалисты национального агентства по горнодобывающей промышленности, завершилась в пятницу около 17:00 по местному времени.
Как заявил делегат пожарной службы Кундинамарки Альваро Фарфан, спасатели обнаружили шахтеров без признаков жизни. В настоящее время эксперты проводят необходимые технические мероприятия, чтобы установить причины взрыва.
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