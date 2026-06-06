Стала известна судьба горняков, заблокированных на шахте в Колумбии после взрыва

06 июня 2026, 05:44

Заблокированных взрывом горняков на шахте в Колумбии обнаружили мертвыми

Фото: istockphoto/Adam88xx

В Колумбии на угольной шахте La Vega произошел взрыв, в результате которого под завалами оказались семеро рабочих. Позже спасатели обнаружили их тела, передает радиостанция La FM со ссылкой на региональную пожарную службу.