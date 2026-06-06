В США назвали причину взрывов в Бахрейне и Кувейте

06 июня 2026, 06:48

ВС США заявили о перехвате иранских ракет в районе Ормузского пролива

Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

Американские военные сбили баллистические ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).