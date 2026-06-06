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В США назвали причину взрывов в Бахрейне и Кувейте

ВС США заявили о перехвате иранских ракет в районе Ормузского пролива
Фото: istockphoto/AlessandroPhoto

Американские военные сбили баллистические ракеты и беспилотники, выпущенные Ираном в сторону Ормузского пролива. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).



Согласно полученной информации, атаке подверглись также страны Персидского залива. Речь идет о Бахрейне и Кувейте, над которыми недавно прогремела серия взрывов.

CENTCOM утверждает, что Иран запустил семь баллистических ракет по вышеперечисленным государствам. Из них шесть перехватила система ПВО, а шестой снаряд не достиг своей цели, говорится в заявлении.

В настоящий момент у командования нет сведений о возможных пострадавших среди американских военнослужащих. При этом Корпус стражей исламской революции (КСИР) ранее заявил о поражении штаб-квартиры 5-го флота ВМС США в Бахрейне.

Александр Огарёв

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