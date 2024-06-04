«Сам с собой»: мальчик стал инвалидом после наказания учителя в Малайзии

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Инвалидом после учительского наказания стал 11-летний мальчик в Малайзии. Об этом пишет издание The Straits Times. Уточняется, что преподаватель оставил ученика на жаре на три часа, поскольку тот в чем-то провинился. Инцидент произошел 30 апреля.
В результате такого воспитания пострадавшего Могахана Селви увезли с тепловым ударом в госпиталь.
Его мама сообщила, что у мальчика после произошедшего серьезные психические проблемы, и его признали инвалидом.
Также она уточнила, что раньше Могахан любил играть со своими сестрами и братьями и вообще был весьма жизнерадостный. Теперь же мальчик «прячется ото всех и разговаривает сам с собой».
По словам матери, медики ей сообщили, что Могахану нельзя учиться в обычной школе, поэтому теперь ему предстоит обучение с особенными детьми.
Семья подала на школу в суд.
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Его мама сообщила, что у мальчика после произошедшего серьезные психические проблемы, и его признали инвалидом.
Также она уточнила, что раньше Могахан любил играть со своими сестрами и братьями и вообще был весьма жизнерадостный. Теперь же мальчик «прячется ото всех и разговаривает сам с собой».
По словам матери, медики ей сообщили, что Могахану нельзя учиться в обычной школе, поэтому теперь ему предстоит обучение с особенными детьми.
Семья подала на школу в суд.
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Никита Кротов