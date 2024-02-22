«Открыла кран и ушла»: Вынесен приговор свердловчанке, чья дочь-инвалид утонула в ванной

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В Екатеринбурге осудили 29-летнюю девушку, у которой четырехлетняя дочь-инвалид утонула в ванной. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают URA.RU, ссылаясь на прокуратуру региона.
«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.В ноябре 2023 года мать троих детей посадила в ванну свою девочку, чтобы искупать, открыла кран с водой, и ушла в другую комнату. Сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, женщина не закрыла. Отмечается, что малышка с рождения не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры и женщина знала об этом.
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Алина Юрчак