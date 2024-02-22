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«Открыла кран и ушла»: Вынесен приговор свердловчанке, чья дочь-инвалид утонула в ванной

В Екатеринбурге осудили мать, у которой дочь-инвалид утонула в ванной
22 февраля 2024, 11:02
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

В Екатеринбурге осудили 29-летнюю девушку, у которой четырехлетняя дочь-инвалид утонула в ванной. Девушку признали виновной по статье 109 УК «Причинение смерти по неосторожности». Об этом сообщают URA.RU, ссылаясь на прокуратуру региона.

«Чкаловский районный суд на основании доказательств вынес приговор в отношении местной жительницы 1995 г. р. Она признана виновной в совершении преступления. Осужденная признала вину в полном объеме, раскаявшись в содеянном. Судья назначил виновной наказание в виде 1 года ограничения свободы», — сообщили в ведомстве.
В ноябре 2023 года мать троих детей посадила в ванну свою девочку, чтобы искупать, открыла кран с водой, и ушла в другую комнату. Сливное отверстие, которое было засорено и медленно пропускало воду, женщина не закрыла. Отмечается, что малышка с рождения не могла самостоятельно плавать и сидеть без опоры и женщина знала об этом.


Известно, что Женщина приехала в Екатеринбург с тремя детьми из Херсона.

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#суд
#приговор
#женщина
#ук
#мать
#наказание
#ограничения
#екатеринбург
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Врезавшийся в мост капитан прогулочного катера выплатил 1 млн пострадавшей петербурженке
С капитана катера в Петербурге взыскали миллион за выбитые пассажирке зубы
22 февраля 2024, 11:27

Фото: istock / utah778

Суд в Санкт-Петербурге постановил взыскать миллион рублей с капитана катера, который врезался в мост во время прогулки в 2021, из-за чего женщине выбило зубы. Об этом пишет РБК, ссылаясь на управление приставов по городу.

В сентябре 2021 года капитан, будучи нетрезвым, потерял управление и врезался в мост. В результате столкновения некоторые пассажиры упали за борт, их достали из воды спасатели МЧС. Одна из женщин серьёзно повредила зубы при ударе об опору моста: впоследствии ей пришлось потратиться на протезирование.

Суд рассмотрел дело и постановил взыскать в пользу пострадавшей 1 млн рублей

«Денежные средства были взысканы с одного из многочисленных банковских счетов в принудительном порядке. В кратчайшие сроки денежные средства были переведены петербурженке», — сообщили в пресс-службе ГУФССП.

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#суд
#спасатели
#мост
#дело
#мчс
#пассажиры
#зубы
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Español: Лётчика-предателя Кузьминова убили украинцы
22 февраля 2024, 10:52

Фото: iStock/aruba200

Российского лётчика Максима Кузьминова, застреленного в Испании, убили украинцы, об этом пишет Español.
Напомним, в августе 2023 года Кузьминов угнал из Курска российский военный вертолёт Ми-8, чтобы передать его Вооружённым силам Украины. При проведении этой операции погибли два российских пилота, которые находились на борту с Кузьминовым, они отказались сдаваться украинцам.

17 февраля в испанском муниципалитете Вильяхойоса обнаружили труп Кузьминова. Предположительно, в него выстрелили 12 раз, а затем переехали на машине. Сейчас правоохранители Испании расследуют смерть лётчика.

Как сообщили в Español, поговорив с жителями Вильяхойоса, в муниципалитете ходят слухи, что Кузьминова убили украинцы, за то, что он служил в российской армии.

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#испания
#украина
#убийство
#лётчик
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У пассажирского самолёта Boeing 757-200 в полёте треснуло крыло
22 февраля 2024, 09:56

Фото: istockphoto/undefined undefined

У пассажирского самолёта Boeing 757-200, следовавшего рейсом из Сан-Франциско в Бостон, в полёте отвалился кусок крыла. Экипаж сумел совершить экстренную посадку в Денвере.
На борту находились 165 пассажиров. Почти сразу после взлёта и набора высоты они почувствовали сильную вибрацию и шум, передаёт издание The Daily Mail. Командир воздушного судна и пилоты также услышали посторонние звуки. Пассажиров оповестили о нештатной ситуации и сообщили, что авиалайнер совершит вынужденную посадку в Денвере для проведения осмотра.

Один из пассажиров, сидевший в кресле прямо над крылом, позже рассказал, что увидел большую трещину, но так испугался, что перестал выглядывать в иллюминатор, а только сидел зажмурившись и с ужасом ожидал посадки. Или падения. К счастью, экипаж справился с нестандартной ситуацией и самолёт приземлился благополучно. Никто из пассажиров не пострадал, если не считать нервного стресса. Компания United Airlines, которой принадлежит воздушное судно, пока не сообщала о причинах поломки.

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#судно
#шум
#пилоты
#самолет
#пассажир
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Владелец ПВЗ Wildberries в Подмосковье украл товары со своей же точки на ₽5 млн
22 февраля 2024, 09:50

Фото: istock / Stanislav Okulov

Владельцы подмосковного пункта выдачи Wildberries украли товар с собственной точки более, чем на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Shot проверка».
Владелец ПВЗ в Бронницах Рубен А. и его товарищ Байрам Х. решили воспользоваться воровской схемой — мужчины покупали в сети аккаунты Wildberries и заказывали с них дорогие товары, среди которых квадрокоптеры, оригинальные сумки и куртки популярных брендов (Tommy Hilfiger, Lacoste и других). Затем Байрам оформляли возврат на склад маркетплейса.

После этого молодые люди собирали заказанное в коробку для возвратов, но когда за товарами приезжал автомобиль WB, они подменяли её на такую же, но с ширпотребом, а оригинальные товары оставляли себе.

За два месяца им удалось награбить 93 товара на общую сумму в 5,4 миллиона рублей. Когда на сладе заметили неладное, в GDP пришли сотрудники полиции.

«Предприимчивых» ребят задержали, они признались в содеянном. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет колонии.

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#подмосковье
#проверка
#склад
#товары
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Вооружённый отец взял в заложники сына в Анкаре
22 февраля 2024, 09:41

Фото: iStock/Irina_Geo

В Анкаре вооружённый мужчина взял в заложники своего сына и удерживал его 12 часов, об этом сообщает Star.
«Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад», — прокомментировали ситуацию в газете.

В место, где отец удерживал ребёнка, направили огромную бригаду правоохранителей и спасателей. Договориться с мужчиной пытались 12 часов, однако, на просьбы отпустить сына отец не отреагировал. Тогда турецкие силовики организовали операцию по спасению мальчика. Отца удалось нейтрализовать, выстрелив ему ногу.

Мальчика удалось освободить. Сейчас ему оказывают психологическую помощь.

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#турция
#заложники
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Закинули гранату в отделение полиции: в Приамурье двоих мужчин осудили за хулиганство
Жители Приамурья, кинувшие гранату в здание МВД, получили от двух лет колонии
22 февраля 2024, 09:32

Фото: istock / BCFC

В Амурской области суд вынес приговор 36-летнему и 27-летнему местным жителям, который бросили гранату в здание МВД. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Суд установил, что утром 8 июня 2023 года двое граждан в городе Тынде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли мимо здания отдела полиции. Старший из них предложил испытать страйкбольную шумовую гранату. Его друг согласился и кинул её через забор на территорию здания МО МВД «Тындинский», а второй снимал происходящее на камеру, сопровождая экстремистскими призывами. После содеянного ролик был опубликован в Сети.

Россияне признаны винными по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Один из них также виновен по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.

36-летний амурчанин получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима, а 27-летний — два года.

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#суд
#приговор
#мвд
#ук
#хулиганство
#ск рф
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В Томске осудили на 10 лет военного, зарезавшего знакомого в пьяной драке
22 февраля 2024, 09:18

Фото: istock / lakshmiprasad S

Томский гарнизонный военный суд назначил 10 лет лишения свободы военному, который расправился со знакомым во время драки и ранил женщину. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службе суда.

По информации ведомства, фигурант находился в гостях у знакомого, компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент началась ссора, переросшая в драку. Тогда хозяин дома попросил агрессивного гостя покинуть дом, но в ответ достал нож. Женщина попыталась заступиться за потерпевшего, но фигурант дважды порезал ее руку. Затем он вонзил лезвие в шею мужчины. Он скончался от полученных травм.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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#суд
#дом
#нож
#женщина
#наказание
#мужчина
#дома
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Во Владимире задержали троих пособников украинских мошенников
22 февраля 2024, 08:53

Фото: istock / BrianAJackson

Во Владимире сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые курировали работу посыльных украинских аферистов. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на МВД России.

По информации ведомства, задержанные искали в Сети курьеров, оплачивали их перемещения, проживания в съемных квартирах и отправляли к обманутым людям за деньгами. Сообщники также должны были переводить украденные деньги на банковские счета телефонных мошенников. Подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств. Общий материальный ущерб оценивается как минимум в 2,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 159 («Мошенничество») УК РФ. Задержанных отправили в Следственный изолятор.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме звонков мошенников под видом мобильного оператора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дело
#мвд
#уголовное дело
#ук
#мошенничество
#ущерб
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Из бассейна «Маяк» в Самарской области госпитализировали пятерых детей
22 февраля 2024, 08:50

Фото: iStock/monkeybusinessimages

С базы отдыха в Самарской области госпитализировали пятерых детей, надышавшихся хлором, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дети надышались хлором в бассейне на базе отдыха «Маяк», которая расположена на Мастрюковских озёрах.

Отмечается, что трое пострадавших — члены одной семьи. Двоих из них госпитализировали в тяжёлом состоянии, пятилетнего брата — в среднем.

Из бассейна уже взяли пробы воды для экспертизы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

Дело находится под контролем прокуратуры Самарской области.

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#самарская область
#отравление
#дети
#бассейн
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