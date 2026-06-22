Мальчик стал свидетелем группового изнасилования собственной матери
В индийском штате Мадхья‑Прадеш пятеро мужчин напали на ферму и совершили сексуальное насилие над женщиной на глазах у её 12‑летнего сына. Об этом сообщает NDTV.
Преступление произошло в ночь на 18 июня около полуночи. Злоумышленники проникли на территорию фермы, где в тот момент находились женщина, её супруг и их 12‑летний сын. По предварительной версии, изначальной целью нападавших была кража.
Главу семейства вывели наружу и избили. Тем временем часть преступников похитила провода с расположенной неподалёку ветряной установки.
Как рассказала пострадавшая, далее её вместе с сыном отвели к ближайшему кустарнику. Там над женщиной надругались, пока ребёнок находился рядом и наблюдал за происходящим. Подростку угрожали физической расправой, чтобы заставить его хранить молчание. После этого нападавшие скрылись с места преступления.
Правоохранительные органы возбудили уголовное дело. В настоящее время полиция объявила подозреваемых в розыск.
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