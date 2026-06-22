Мальчик стал свидетелем группового изнасилования собственной матери

22 июня 2026, 06:59

В Индии пятеро мужчин изнасиловали женщину на глазах у её сына

Фото: istockphoto/Tinnakorn Jorruang

В индийском штате Мадхья‑Прадеш пятеро мужчин напали на ферму и совершили сексуальное насилие над женщиной на глазах у её 12‑летнего сына. Об этом сообщает NDTV.