Мальчик умер после тренировки в спорткомплексе в Воронежской области
В городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик потерял сознание на тренировке и умер. Об этом проинформировали в региональном главке Следственного комитета.
15 июня во время спортивной тренировки мальчик внезапно потерял сознание и упал. После госпитализации в больницу, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенок скончался.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Иные подробности не приводятся.
Ранее сообщалось, что 13‑летний мальчик скончался после тренировки по самбо в воронежском спорткомплексе «Северная арена». У школьника начались судороги, затем остановилось сердце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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