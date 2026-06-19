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Мальчик умер после тренировки в спорткомплексе в Воронежской области

В Воронежской области десятилетний мальчик умер после тренировки
Фото: iStock/maxim4e4ek

В городе Семилуки Воронежской области 10-летний мальчик потерял сознание на тренировке и умер. Об этом проинформировали в региональном главке Следственного комитета.



15 июня во время спортивной тренировки мальчик внезапно потерял сознание и упал. После госпитализации в больницу, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, ребенок скончался.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что 13‑летний мальчик скончался после тренировки по самбо в воронежском спорткомплексе «Северная арена». У школьника начались судороги, затем остановилось сердце. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Екатерина Коршунова

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