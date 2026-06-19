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В Уфе незнакомка пыталась похитить чужого ребенка из коляски

В Уфе женщина пыталась похитить годовалую девочку на глазах у ее матери
Фото: iStock/GKV

В Уфе женщина пыталась похитить годовалую девочку из коляски в центре города, передает kp.ru.



Ляйсан, мать пострадавшей, сообщила, что она вместе с двумя дочерьми шла по улице, когда их начала преследовать незнакомая женщина. Злоумышленница пыталась вырвать коляску с годовалой девочкой, утверждая, что это её ребенок.

На помощь Ляйсан пришёл мужчина, который помог ей вернуться на территорию закрытого жилого комплекса. Однако оказалось, что у преследовательницы тоже есть ключ от этого места, и она спокойно вошла во двор.

Мужчина, к которому обратилась Ляйсан, вызвал охрану. Благодаря этому мать с детьми смогла уйти в безопасное место. После того как пострадавшая рассказала подробности произошедшего, сотрудники полиции сообщили ей, что в этом случае нет состава преступления.

Екатерина Коршунова

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