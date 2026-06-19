Стало известно, кому принадлежит череп, выловленный из реки в Петербурге
Череп, выловленный из реки Мойки в Петербурге, оказался кошачьим. Об этом проинформировали РИА Новости в экстренных службах.
Уточняется, что останки принадлежат крупному животному. Согласно информации ведомства, череп кошки был забит мусором.
Ранее стало известно, что спасатели достали из реки Мойки останки, похожие на отсеченную голову. Инцидент произошел в центральной части города, возле дома № 40. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
До этого сообщалось, что в Санкт-Петербурге 49-летний врач совращал несовершеннолетнюю пациентку во время приемов. Все происходило в кабинете частной клиники на улице Победы.
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