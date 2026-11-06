Во Франции неизвестные массово пытаются поджечь школы
Во французском городе Френ неизвестные попытались совершить поджог средней школы Мистраль. Об этом пишет газета Le Parisien.
Злоумышленники запускали петарды во дворе учебного заведения, а также подожгли мусорные баки в уборных с помощью туалетной бумаги. Учащихся и сотрудников лицея экстренно эвакуировали. В этот день занятия проводились в очном формате, хотя другие учебные заведения региона закрыли еще с момента начала протестов. После происшествия школа оставалась закрытой до конца дня
По данным издания, это не первый подобный случай в регионе: в последние недели во многих лицеях страны происходили вторжения посторонних, взрывы петард внутри зданий, поджоги и повреждения имущества. Школьные протесты начались во Франции в конце сентября — сначала в столичном регионе Иль-де-Франс, а затем по всей стране. Участники недовольны нехваткой учителей, переполненными классами и перегруженным расписанием. Акции проходят на фоне обсуждения проекта бюджета на 2027 год.
Вскоре протесты переросли в столкновения: полиция применяла слезоточивый газ и водометы в Париже, Страсбурге, Ренне и Тулузе. В результате пострадали минимум 215 подростков и 85 сотрудников школ, а также более 700 полицейских. Основное число беспорядков пришлось на начало октября — 6 октября в шествиях по всей стране участвовали более 250 тыс. человек. С середины сентября задержали около семи тысяч участников протестов, большая часть из которых оказались детьми.
Читайте также: