Во Франции неизвестные массово пытаются поджечь школы

06 ноября 2026, 23:30

Le Parisien: во Франции неизвестные попытались поджечь лицей Мистраль

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Во французском городе Френ неизвестные попытались совершить поджог средней школы Мистраль. Об этом пишет газета Le Parisien.