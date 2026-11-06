Нарколабораторию нашли у высочайшего вулкана в Мексике
В мексиканском штате Пуэбла правоохранители обнаружили и уничтожили подпольную лабораторию по производству наркотиков — она располагалась в районе вулкана Пико-де-Орисаба, высочайшей вершины страны. Об этом говорится на портале правительства Мексики.
Уточняется, что в рамках мероприятий по поиску и ликвидации объектов, где производили синтетические наркотики, агенты выявили в муниципалитете Тлачичука, в городе Агуа-Эскондида-эль-Салитреро, помещение, оборудованное под нелегальную лабораторию. Объект был разделен на 11 зон.
Силовики изъяли 587 мешков с химическими прекурсорами и 179 предметов, используемых для изготовления синтетических наркотиков. Всех их ликвидировали на месте, чтобы избежать повторного использования.
Ранее сообщалось, что на тайском острове Пхукет задержали 37-летнего гражданина России по подозрению в наркоторговле.
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