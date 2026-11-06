В США девочка провела 521 день в заточении и передала сигнал о помощи через игру
В США 15-летняя школьница смогла выбраться из многомесячного плена благодаря онлайн-игре Among Us. Девочка воспользовалась игровым чатом, чтобы сообщить о своем положении незнакомому пользователю. Тот не оставил ее сообщение без внимания и помог привлечь к ситуации правоохранительные органы. Об этом сообщает Mash.
По имеющейся информации, Кайли Арельяно пропала в мае 2025 года в штате Юта. К ее исчезновению причастен 39-летний Адам Хармел. Предположительно, мужчина познакомился с подростком через социальные сети, после чего заманил ее к себе, отобрал телефон и увез в Орегон. Там школьницу удерживали в подвале частного дома. По описанию произошедшего, девушка провела в заточении 521 день и подвергалась жестокому обращению.
Спустя некоторое время похититель передал Кайли старый смартфон. Устройство не имело SIM-карты, однако позволяло подключаться к интернету через Wi-Fi. Получив возможность выйти в сеть, школьница запустила Among Us и познакомилась с другим игроком. Во время общения она рассказала ему, что находится в плену и нуждается в помощи.
Незнакомый пользователь отнесся к сообщению серьезно и рассказал обо всем своей матери. Женщина обратилась в ФБР, после чего правоохранители начали проверку полученной информации. В результате полицейским удалось установить местонахождение девушки и освободить ее.
Предполагаемого похитителя задержали. Теперь ему грозят серьезные федеральные обвинения. История спасения Кайли получила огласку благодаря тому, что школьница смогла воспользоваться доступом к интернету и передать сигнал о помощи через обычный игровой чат.
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