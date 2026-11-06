В США девочка провела 521 день в заточении и передала сигнал о помощи через игру

06 ноября 2026, 18:05

Американская школьница спаслась из плена благодаря игре Among Us

Фото: Istock / hapabapa

В США 15-летняя школьница смогла выбраться из многомесячного плена благодаря онлайн-игре Among Us. Девочка воспользовалась игровым чатом, чтобы сообщить о своем положении незнакомому пользователю. Тот не оставил ее сообщение без внимания и помог привлечь к ситуации правоохранительные органы. Об этом сообщает Mash.