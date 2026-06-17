Мальчик упал на разбитое стекло, ему оказали помощь московские врачи
В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля успешно прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего при падении с высоты на осколки стекла. Об этом стало известно 17 июня.
Как сообщили в столичном департаменте здравоохранения, бригада скорой помощи доставила мальчика в клинику с глубоким рубленым ранением голени, осложненным сильным кровотечением и множественными инородными телами (стеклянными осколками). В ходе экстренного хирургического вмешательства медики провели первичную обработку раны, удалили все осколки и загрязнения, а также остановили кровотечение.
Однако в процессе диагностики выяснилось, что у пациента отсутствует двигательная функция стопы, что указывало на травму нерва. Операция, длившаяся более 2,5 часов, завершилась успешно — целостность нервных структур восстановили.
В настоящее время состояние подростка стабильное. Для полного восстановления двигательной активности ему назначили курс реабилитации, который будет включать несколько последовательных этапов восстановительной терапии.
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