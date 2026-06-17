Мальчик упал на разбитое стекло, ему оказали помощь московские врачи

17 июня 2026, 11:49

14-летний школьник упал на разбитое стекло, его прооперировали в Москве

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В НИИ неотложной детской хирургии и травматологии имени Рошаля успешно прооперировали 14-летнего подростка, пострадавшего при падении с высоты на осколки стекла. Об этом стало известно 17 июня.