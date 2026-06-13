Врачи назвали последствия плохой гигиены после туалета
В интернете не утихают споры о том, как правильно проводить интимную гигиену после посещения туалета. Ежегодно в мире расходуется 42 миллиона тонн туалетной бумаги, однако многие отдают предпочтение биде или влажным салфеткам. Медики рассказали о плюсах и минусах каждого способа, пишет «Лента.ру».
Проктолог Василий Гаврилов предупреждает: плохая гигиена может привести к воспалению кожи промежности, гнойным заболеваниям и усугубить геморрой. Для женщин гинекологи рекомендуют комбинировать методы: сначала подмыться, затем промокнуть кожу туалетной бумагой. От мыла после туалета лучше отказаться — оно нарушает микрофлору, вызывая сухость и воспаление.
Мужчинам желательно после мочеиспускания просушивать область под крайней плотью туалетной бумагой. В противном случае остатки мочи создают среду для бактерий и грибков.
Медики отметили опасность биде: при неправильном использовании (струя спереди назад) фекалии могут попасть в уретру и влагалище, вызывая инфекции. Кроме того, биде требует тщательного ухода, чтобы в нем не размножались бактерии.
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