Врачи назвали последствия плохой гигиены после туалета

13 июня 2026, 19:33

Проктолог Гаврилов: плохая гигиена после стула чревата дерматитом

Фото: istockphoto/DenBoma

В интернете не утихают споры о том, как правильно проводить интимную гигиену после посещения туалета. Ежегодно в мире расходуется 42 миллиона тонн туалетной бумаги, однако многие отдают предпочтение биде или влажным салфеткам. Медики рассказали о плюсах и минусах каждого способа, пишет «Лента.ру».