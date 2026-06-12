Врачи рассказали о безопасной норме мороженого для взрослых

12 июня 2026, 14:17

Минздрав МО: взрослые могут есть мороженое 3 раза в неделю

Фото: istockphoto/udra

Специалисты НИКИ детства разъяснили, как правильно включать мороженое в рацион без вреда для здоровья. Об этом пишет Regions.