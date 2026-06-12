Врачи рассказали о безопасной норме мороженого для взрослых
Специалисты НИКИ детства разъяснили, как правильно включать мороженое в рацион без вреда для здоровья. Об этом пишет Regions.
Детям младше двух лет продукт противопоказан из-за избытка сахара и жиров. После достижения этого возраста лакомство можно давать не чаще одного раза в неделю и только после основного приема пищи.
Врачи рекомендуют выбирать мороженое без заменителей молочного жира и искусственных добавок, а для домашнего приготовления использовать йогурт, ягоды и фрукты. При аллергии на молоко его стоит заменить фруктовыми или ягодными сорбетами.
Для взрослых безопасная норма — до трех порций в неделю объемом не более 100 граммов. Тем, кто следит за весом, лучше отдавать предпочтение фруктовому льду. Как отметила главный диетолог Минздрава Московской области Инна Пичугина, от мороженого стоит отказаться при диабете, нарушениях обмена веществ, метаболическом синдроме, а также при заболеваниях ЖКТ и верхних дыхательных путей.
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