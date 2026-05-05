«Сэм увидится с папой»: Айза-Лилуна Ай отреагировала на отмену приговора Гуфу

05 мая 2026, 20:05

Айза-Лилуна Ай порадовалась за Гуфа и их сына

Айза-Лилуна Ай (Фото: Instagram* / @aizalovesam)

Блогер Айза-Лилуна Ай эмоционально прокомментировала новость об отмене приговора её бывшему супругу — рэперу Гуфу. В своём Telegram-канале она не скрыла радости, отметив, что это событие особенно важно для их общего сына Сэма.





По словам Айзы, закрытие уголовного дела стало настоящим подарком для 16-летнего подростка, который теперь сможет увидеться с отцом.





«Ура!!! Уголовное дело Гуфа закрыто!!! Сэм увидится с папой», — написала она.