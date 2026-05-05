«Сэм увидится с папой»: Айза-Лилуна Ай отреагировала на отмену приговора Гуфу
Айза-Лилуна Ай порадовалась за Гуфа и их сына
Блогер Айза-Лилуна Ай эмоционально прокомментировала новость об отмене приговора её бывшему супругу — рэперу Гуфу. В своём Telegram-канале она не скрыла радости, отметив, что это событие особенно важно для их общего сына Сэма.
По словам Айзы, закрытие уголовного дела стало настоящим подарком для 16-летнего подростка, который теперь сможет увидеться с отцом.
«Ура!!! Уголовное дело Гуфа закрыто!!! Сэм увидится с папой», — написала она.Речь идёт об инциденте, произошедшем в октябре 2024 года в подмосковной Апрелевке. Тогда артист оказался в центре конфликта после отдыха в бане: по данным СМИ, между ним и братом управляющей, который также являлся сотрудником ППС, произошла драка. Сообщалось, что Гуф якобы не оплатил часть аренды и отобрал телефон у оппонента.
Сам музыкант отрицал обвинения, утверждая, что не применял насилия и не совершал кражи. Несмотря на это, в феврале его приговорили к одному году условно по статье о мелком хулиганстве. Теперь же дело закрыто, и, судя по реакции Айзы, это решение стало важным шагом к восстановлению отношений между отцом и сыном.