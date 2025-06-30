Летевший из Вологды самолет мог разбиться из-за попавшего в турбину аиста
Пассажирский самолёт Як-40 едва не разбился при взлете из аэропорта Вологды, сообщил Телеграм-канал Mash.
Отмечалось, что в турбину воздушного судна попал аист.
По словам очевидца, птица врезалась в правый двигатель. У пилотов на тяге другого двигателя получилось развернуть самолет и дотянуть до взлетно-посадочной полосы.
Известно, что следовавший в Москву самолет не получил серьезных повреждений и не загорелся после случившегося. В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в Липецкой области коровы уничтожают кладбище неподалеку от деревни Большая Киреевка. За последние два года они повалили шесть памятников.
Один из местных жителей уточнил, что на кладбище постоянно пасется крупный рогатый скот. Хозяин не привязывает коров, потому они ходят по окрестностям. В прошлом году животные повалили четыре памятника, в этом — еще два.
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