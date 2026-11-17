Мальчики изнасиловали пятиклассника в школьном туалете
В туалете школы Костанайской области Казахстана шестиклассники совершили насильственные действия в отношении ученика пятого класса. Об этом сообщает Kazlenta.
Случайно оказавшийся рядом мальчик увидел происходящее и рассказал брату пострадавшего. Затем о ситуации узнали родители и директор, позже — полиция.
Всем участникам 10-12 лет. Выяснилось, что родственники одного из насильников работают в школе. Полиция подтвердила, что получила заявление от матери потерпевшего, и проводит досудебное расследование.
Мать мальчика обратилась к уполномоченной по правам детей в регионе Несибели Басеновой. Та взяла ситуацию на личный контроль и проверяет сведения о давлении на родительницу. Она подчеркнула, что сейчас самое главное — обеспечить безопасность мальчика и оказать необходимую помощь ему и его семье.
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