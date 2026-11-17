17 ноября 2026, 18:59

Полиция Казахстана расследует насилие шестиклассников над пятиклассником в школе

Фото: Istock/takasuu

В туалете школы Костанайской области Казахстана шестиклассники совершили насильственные действия в отношении ученика пятого класса. Об этом сообщает Kazlenta.