17 ноября 2026, 18:12

Педагог в Австралии родила от 13-летнего ученика и получила срок 8,5 лет

Фото: Istock/Pattanaphong Khuankaew

Суд в Австралии вынес приговор учительнице музыки, которая забеременела от своего ученика. Об этом сообщает abcnet.au.