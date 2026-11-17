Учительница родила от 13-летнего ученика и получила срок
Суд в Австралии вынес приговор учительнице музыки, которая забеременела от своего ученика. Об этом сообщает abcnet.au.
Установлено, что «отношения» начались, когда мальчику исполнилось 12 лет, и продолжались год. Пара познакомилась в школе, где женщина преподавала музыку. Через некоторое время ученик перешёл в другое образовательное учреждение, но общение с педагогом не прекратил.
Учительница возила его на занятия и хранила у себя ключи от его дома. Помимо этого, женщина оплачивала ребёнку подписку на музыкальный сервис и угрожала отменить её, если он перестанет отвечать на сообщения.
В какой-то момент преподавательница забеременела от несовершеннолетнего. Она родила дочь всего через пару недель после того, как мать мальчика сообщила обо всём полиции. Суд приговорил учительницу к восьми с половиной годам лишения свободы.
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