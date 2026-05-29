Маленькая девочка проглотила 16 магнитных шариков в Москве
Московские врачи Детского центра больницы имени Кончаловского удалили 16 магнитных шариков из желудка маленькой девочки. Об этом проинформировали в столичном департаменте здравоохранения.
В Зеленограде в детскую больницу поступил ребёнок с жалобами на сильную боль в животе. Врачи провели обследование и обнаружили в организме пациентки круглые магниты диаметром около сантиметра каждый.
Для удаления инородных тел была проведена эндоскопическая операция, которая оказалась непростой. Шарики постоянно выскальзывали из инструментов, и врачам пришлось искать нестандартное решение. Они использовали дополнительный магнит, с помощью которого удалось извлечь 11 шариков из желудка и ещё 5 — из двенадцатиперстной кишки.
Через несколько дней девочку выписали из больницы. Уточняется, что она чувствует себя хорошо.
