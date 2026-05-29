«Мне 17»: Москвич тридцати лет обнимал школьниц в метро и привлёк внимание юриста
27 мая в столице юрист по имени Кирилл заметил в метро взрослого мужчину, который обнимал несовершеннолетнюю девушку, и написал заявление в полицию. Подробности сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Виновник представился 17-летним, вёл себя как подросток, но выглядел примерно на 30 лет. Свидетель снял видео и написал заявление в полицию.
Возраст девушек на кадрах официально не установлен, но они сами назвались 15-летними. Пользователи опознали в «подростке» владельца кофейни в Коммунарке, где собираются несовершеннолетние.
Знакомый героя ролика рассказал, что раньше мужчина занимался видеопродакшеном и проводил кастинги с детьми. Отмечается, что у него уже возникал конфликт с подростком — девушка хотела написать заявление в полицию, но дело не дошло до этого. Подробности этой истории неизвестны.
Читайте также: