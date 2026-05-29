Россиянин уговорил жену на вторую супругу, а сам тайно переписал на неё весь дом
Житель Ингушетии уговорил жену завести ему вторую супругу. Затем он официально зарегистрировал второй брак и тайно переписал всё имущество на новую семью. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Супруги Марина и Ибрагим (имена изменены) прожили вместе 25 лет, построили дом и воспитали пятерых детей. Но однажды мужчина заявил жене, что по религиозным соображениям хочет жить с двумя женщинами.
Марина не стала возражать. Вскоре появилась Амина, которая тоже родила детей от Ибрагима. После смерти мужчины выяснилось: он оформил второй брак юридически, а в 2010 году переписал дом и участок первой семьи на родную дочь из второго брака.
Амина с детьми поселилась в доме Марины. Суд признал второй брак недействительным, так как первый сохранял силу. Теперь первая жена подала новый иск — требует вернуть жильё и оспорить переход права собственности.
