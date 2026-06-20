Маленькая девочка провела целый день на жаре в машине в +40 градусов

20 июня 2026, 11:40

Spiegel: девочка погибла от теплового удара в Германии

Фото: istockphoto/tylim

В немецком Шорндорфе (земля Баден-Вюртемберг) произошла трагедия: 20-месячная девочка скончалась от теплового удара после того, как мать оставила её в запертой машине на несколько часов. Об этом сообщает Spiegel.