Маленькая девочка провела целый день на жаре в машине в +40 градусов
В немецком Шорндорфе (земля Баден-Вюртемберг) произошла трагедия: 20-месячная девочка скончалась от теплового удара после того, как мать оставила её в запертой машине на несколько часов. Об этом сообщает Spiegel.
Инцидент случился в среду, 17 июня. 44-летняя женщина, направляясь на работу, по ошибке забыла высадить дочь в детском саду и оставила ребёнка в автомобиле. Вернувшись после рабочего дня, она обнаружила девочку без сознания в салоне, где температура поднялась до критических значений из-за 40-градусной жары.
Прибывшие на место медики пытались реанимировать малышку, однако спасти её не удалось. Вскрытие показало, что причиной смерти стала полиорганная недостаточность, вызванная перегревом организма.
Против матери возбудили уголовное дело. Женщина находится на свободе и уже заручилась поддержкой адвоката.
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