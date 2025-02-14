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На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден» — видео

На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден»
Фото: istockphoto/abadonian

Фото: istockphoto/abadonian

В Тушино на северо-западе столицы возник сильный пожар. Горит строящийся жилой комплекс «Скай Гарден» (Sky Garden).


Пожар возник в Строительном проезде, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком». На видеокадрах, которыми администраторы канала снабдили пост, видны поднимающиеся клубы густого чёрного дыма. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Очевидцы сообщали о хлопках, напоминающих взрывы газовых баллонов. О пострадавших информации пока не поступало.

Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной службы сообщили, что горит 37-этажное здание, которое ещё не достроено. Предварительно, источник возгорания находится на третьем этаже дома, где виден открытый огонь. Это несколько облегчает задачу огнеборцев — не придётся карабкаться на верхние этажи. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания и проверяют, есть ли в здании люди. Подробная информация о причинах возникновения пожара будет уточняться по мере её поступления.




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В Москве возбудили дело против мужчины, который добавил ртуть в пищу знакомому
14 февраля 2025, 08:38

Фото: iStock/blinow61

Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке отравления своего знакомого. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве ревности. Согласно информации следствия, подозреваемый добавил ртуть в пищу своего знакомого во время совместного употребления еды.

Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам.

До этого неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве пытались продать двухнедельного младенца через интернет
В Москве задержаны подозреваемые, пытавшиеся продать двухнедельного младенца
14 февраля 2025, 05:43

Фото: iStock/globalmoments

В Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Об этом сообщает Shot.
«Двухнедельного грудничка пытались продать на востоке Москвы. Полицейские уже задержали подозреваемых», — пишут в telegram-канале.

Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам. В ночь на 14 февраля полицейские задержали преступников в момент того, как они продавали ребенка. Девочка родилась всего 14 дней назад. На данный момент ей ничего не угрожает и она находится под присмотром врачей.

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В Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз
NTK: в Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз
14 февраля 2025, 01:30

Фото: iStock/Alexlky

В Мексике неизвестный зверь растерзал 12 овец и 12 коз за неделю, при этом фермеры начали винить в произошедшем мифическое существо «Чупакабру». Об этом сообщает Need To Know.
Первыми жертвами стали 12 коз в муниципалитете Сарагоса штата Коауила. Убийство животных случилось 6 февраля. По словам их владельца, на телах коз были странные раны, которые бы не оставил обычный хищник.

Второй случай убийства случился 10 февраля недалеко от вышеуказанной фермы. Тогда владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес нашел 12 убитых своих овец. При этом оставшиеся в живых животные пребывали в шоке. Собаки, которые охраняли стадо, никак не отреагировали на расправу над овцам. Это насторожило Рамиреса, так как по его словам, в обычном случае его питомцы защитили бы убитых.

Согласно расследованию властей, виновниками оказались койоты или дикие собаки. При этом владельцы животных настаивают на том, что их скот был убит мифической «чупакаброй». Фермеры заявили, если власти не найдут виновника, то тогда владельцы хозяйств сами устроят на него охоту.

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В московской «Кофемании» на Кутузовском произошла крупная драка. Гости бросали столы, прятались и выбегали из заведения
Один из дебоширов в московской «Кофемании» зашел в заведение с пистолетом
14 февраля 2025, 00:45

Фото: iStock/ipopba

Во время массовой драки в московской «Кофемании» один из участников потасовки зашел в заведение с пистолетом. Этим поделились в своем telegram-канале блогер Эвелина Тарханова (Лунаком), которая находилась там во время происшествия.
«В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — поделилась блогер.

Следом Лунаком опубликовала видео, на котором она находится рядом с сотрудниками правоохранительных органов. По информации РИА Новости, пострадавших в ходе потасовки нет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

Telegram-канал Mash поделился, что во время драки посетители начали покидать «Кофеманию». Некоторые из гостей прятались и бросали столы.

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Мошенники начали звонить в организации от лица трудовой инспекции
13 февраля 2025, 21:55

Фото: iStock / Liubomyr Vorona

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана, предупредили в МВД. Они начали рассылать уведомления якобы от лица трудовой инспекции.
«В организации приходят сообщения о том, что у них выявили некую теневую занятость. Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездными проверками. Чтобы в компаниях могли узнать, в чём именно их обвиняют, киберпреступники отправляют QR-код якобы для оплаты госпошлины. После перечисления денег все средства уходят мошенникам», – рассказали правоохранители.
Как отметили в ведомстве, персональную информацию аферисты используют для дальнейших атак.

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