На северо-западе Москвы в районе Тушино горит строящийся ЖК «Скай Гарден» — видео

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В Тушино на северо-западе столицы возник сильный пожар. Горит строящийся жилой комплекс «Скай Гарден» (Sky Garden).
Пожар возник в Строительном проезде, сообщает телеграм-канал «Москва с огоньком». На видеокадрах, которыми администраторы канала снабдили пост, видны поднимающиеся клубы густого чёрного дыма. По предварительным данным, площадь возгорания составила около 40 квадратных метров. Очевидцы сообщали о хлопках, напоминающих взрывы газовых баллонов. О пострадавших информации пока не поступало.
Прибывшие сотрудники пожарно-спасательной службы сообщили, что горит 37-этажное здание, которое ещё не достроено. Предварительно, источник возгорания находится на третьем этаже дома, где виден открытый огонь. Это несколько облегчает задачу огнеборцев — не придётся карабкаться на верхние этажи. Пожарные уже приступили к ликвидации возгорания и проверяют, есть ли в здании люди. Подробная информация о причинах возникновения пожара будет уточняться по мере её поступления.
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Александр Бойцов