В Москве возбудили дело против мужчины, который добавил ртуть в пищу знакомому

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Главное управление Следственного комитета России по Москве возбудило уголовное дело в отношении мужчины, который подозревается в попытке отравления своего знакомого. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, инцидент произошел на почве ревности. Согласно информации следствия, подозреваемый добавил ртуть в пищу своего знакомого во время совместного употребления еды.
Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам.
До этого неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Ранее стало известно, что в Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам.
До этого неизвестный вооружённый мужчина напал на двух служительниц церкви священномученика Сергия Подольского в подмосковном Климовске. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день
Дарья Осипова