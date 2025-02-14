В Москве пытались продать двухнедельного младенца через интернет

Фото: iStock/globalmoments
В Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Об этом сообщает Shot.
«Двухнедельного грудничка пытались продать на востоке Москвы. Полицейские уже задержали подозреваемых», — пишут в telegram-канале.
Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам. В ночь на 14 февраля полицейские задержали преступников в момент того, как они продавали ребенка. Девочка родилась всего 14 дней назад. На данный момент ей ничего не угрожает и она находится под присмотром врачей.
Читайте также:
В Подмосковье мужчина с оружием напал на служительниц церкви и украл пожертвования прихожан
В Перми многодетная мать устроилась на подработку в наркошоп и попала под статью в первый же день
Молодая мама изменяла мужу с восьмиклассником и попала под «уголовку» в Нижегородской области
Иван Мусатов