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В Москве пытались продать двухнедельного младенца через интернет

В Москве задержаны подозреваемые, пытавшиеся продать двухнедельного младенца
Фото: iStock/globalmoments

Фото: iStock/globalmoments

В Москве задержали подозреваемых, которые попытались продать двухнедельного младенца через интернет. Об этом сообщает Shot.


«Двухнедельного грудничка пытались продать на востоке Москвы. Полицейские уже задержали подозреваемых», — пишут в telegram-канале.

Правоохранители узнали о незаконной сделке в интернете и сами написали продавцам. В ночь на 14 февраля полицейские задержали преступников в момент того, как они продавали ребенка. Девочка родилась всего 14 дней назад. На данный момент ей ничего не угрожает и она находится под присмотром врачей.

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В Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз
NTK: в Мексике фермеры обвинили «Чупакабру» в убийстве 12 овец и 12 коз
14 февраля 2025, 01:30

Фото: iStock/Alexlky

В Мексике неизвестный зверь растерзал 12 овец и 12 коз за неделю, при этом фермеры начали винить в произошедшем мифическое существо «Чупакабру». Об этом сообщает Need To Know.
Первыми жертвами стали 12 коз в муниципалитете Сарагоса штата Коауила. Убийство животных случилось 6 февраля. По словам их владельца, на телах коз были странные раны, которые бы не оставил обычный хищник.

Второй случай убийства случился 10 февраля недалеко от вышеуказанной фермы. Тогда владелец хозяйства Хосе Фрага Рамирес нашел 12 убитых своих овец. При этом оставшиеся в живых животные пребывали в шоке. Собаки, которые охраняли стадо, никак не отреагировали на расправу над овцам. Это насторожило Рамиреса, так как по его словам, в обычном случае его питомцы защитили бы убитых.

Согласно расследованию властей, виновниками оказались койоты или дикие собаки. При этом владельцы животных настаивают на том, что их скот был убит мифической «чупакаброй». Фермеры заявили, если власти не найдут виновника, то тогда владельцы хозяйств сами устроят на него охоту.

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В московской «Кофемании» на Кутузовском произошла крупная драка. Гости бросали столы, прятались и выбегали из заведения
Один из дебоширов в московской «Кофемании» зашел в заведение с пистолетом
14 февраля 2025, 00:45

Фото: iStock/ipopba

Во время массовой драки в московской «Кофемании» один из участников потасовки зашел в заведение с пистолетом. Этим поделились в своем telegram-канале блогер Эвелина Тарханова (Лунаком), которая находилась там во время происшествия.
«В кофеманию сейчас мужик со стволовом залетел... Девушки официантки ростом 1,5 метра начали всех закрывать собой, всех прятать», — поделилась блогер.

Следом Лунаком опубликовала видео, на котором она находится рядом с сотрудниками правоохранительных органов. По информации РИА Новости, пострадавших в ходе потасовки нет. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела за хулиганство.

Telegram-канал Mash поделился, что во время драки посетители начали покидать «Кофеманию». Некоторые из гостей прятались и бросали столы.

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Мошенники начали звонить в организации от лица трудовой инспекции
13 февраля 2025, 21:55

Фото: iStock / Liubomyr Vorona

Интернет-мошенники придумали новую схему обмана, предупредили в МВД. Они начали рассылать уведомления якобы от лица трудовой инспекции.
«В организации приходят сообщения о том, что у них выявили некую теневую занятость. Злоумышленники запрашивают документы и угрожают выездными проверками. Чтобы в компаниях могли узнать, в чём именно их обвиняют, киберпреступники отправляют QR-код якобы для оплаты госпошлины. После перечисления денег все средства уходят мошенникам», – рассказали правоохранители.
Как отметили в ведомстве, персональную информацию аферисты используют для дальнейших атак.

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Атомный авианосец ВМС США Harry S. Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море
В Средиземном море авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» налетел на торговое судно
13 февраля 2025, 21:48

Фото: istockphoto/DigtialStorm

Атомный авианосец Военно-морских сил США класса «Нимиц» Harry S. Truman столкнулся с гражданским торговым судном Besiktas-M. Инцидент произошёл в районе египетского Порт-Саида в Средиземном море.
Сообщение об этом появилось на сайте американского Шестого флота. Уточняется, что столкновение произошло во время выполнения военным кораблём операции в морской акватории неподалёку от побережья Египта. Суда двигались на малой скорости, что помогло избежать полноценной морской катастрофы.

О получении каких-либо пробоин, которые могли бы привести к значительной течи и затоплению авианосца, не сообщается. Состояние небольшого турецкого торгового судна никого не волнует, поэтому в сообщении военно-морского командования о нём нет ни слова.

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«Вместо помощи получила снотворное»: В МВД сообщили о смерти пациентки после липосакции
В Санкт-Петербурге пациентка умерла после операций по липосакции: подробности
13 февраля 2025, 21:24

Фото: istockphoto/ronstik

В Санкт-Петербурге допросили бывшего юриста клиники, в которой 47-летняя пациентка умерла после нескольких операций по липосакции. Женщина рассказала, что, очнувшись от наркоза, пациентка сильно кричала, но вместо помощи ей дали снотворное.
О подробностях, вскрывшихся в ходе расследования громкого уголовного дела рассказало издание KP.RU. Информацию о том, что происходило с пациенткой, юрист видела в общем чате, в котором сотрудники клиники передавали сведения о пациентах. Операция была проведена 6 сентября 2023 года, подготовка к ней началась в 9 утра, а последние манипуляции закончены в 19.30.

Штатный психолог клиники сообщала о высоком уровне тревожности пациентки. После наркоза женщина жаловалась на нехватку воздуха. Ее состояние обсуждали все сотрудники клиники. На следующий день они ели роллы, купленные одним из сотрудников, и продолжали обсуждать пациентку и операцию.

«Я сначала подумала, что все обсуждают другую пациентку. Буквально за две недели до Анны другая клиентка после операции очнулась ослепшая», — рассказала юрист.

Главного врача 7 сентября в клинике не было, она появилась только утром 8 сентября. Пациентка уже была в таком состоянии, что кричала. Со слов сотрудников, пациентка кричала, «как раненый дельфин». У нее началась очередная паническая атака. Причем эти крики слышал абсолютно весь персонал.

«Пациентка сама понимала, что ей нужна медицинская помощь. Вместо этого она получила снотворное», — сообщила допрашиваемая.

Когда было принято решение перевезти женщину в государственную больницу, она находилась без сознания и умерла в медицинском учреждении через несколько часов. Самое ужасное, что медики частной клиники ранее сами говорили пациентку согласиться на серию операций в один день, убедив её, что «так будет дешевле». Ценой экономии стала жизнь женщины.

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