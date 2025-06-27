Племянник вора в законе Шакро Молодого предстанет перед судом

Племянник вора в законе Шакро Молодого предстанет перед судом за покушение
Фото: iStock/AMilkin

Виталий Калашов, обвиняемый в покушении после устроенного им нападения с ножом в Москве, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.



Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу. Примечательно, что 23-летний Калашов является племянником вора в законе Захария Калашова, известному в криминальном мире как Шакро Молодой.

Согласно информации следствия, ночью 30 декабря прошлого года Калашов зашел в магазин на улице Неглинная, где поругался с двумя покупателями. Вскоре между ними завязалась драка. В ходе конфликта обвиняемый нанес несколько ударов ножом 35-летнему оппоненту.

Затем Калашов скрылся с места преступления. Сотрудники правоохранительных органов нашли его в Балашихе и задержали.

Екатерина Коршунова

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