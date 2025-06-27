27 июня 2025, 12:25

Племянник вора в законе Шакро Молодого предстанет перед судом за покушение

Фото: iStock/AMilkin

Виталий Калашов, обвиняемый в покушении после устроенного им нападения с ножом в Москве, предстанет перед судом. Об этом сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.