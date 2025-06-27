Мальчики пытались изнасиловать семилетнего сверстника в детском лагере под Туапсе
Семилетнего ребенка из Санкт-Петербурга пытались изнасиловать в детском лагере под Туапсе, сообщил Телеграм-канал Mash на Мойке.
Отмечалось, что мальчик подвергся серьезным издевательствам и травле от нескольких других детей.
На первой летней смене в текущем году в детском оздоровительном лагере в Краснодарском крае над несовершеннолетним издевались трое мальчиков на пару лет старше. Ребенка обзывали, травили и самое ужасное — поставили на четвереньки и пытались изнасиловать, предположительно, плечиками для одежды.
После приезда домой мальчик рассказал о ситуации маме и папе — оказалось, что все случилось еще в самом начале трехнедельной лагерной смены в Туапсе. Родители обратились в правоохранительные органы с заявлением.
Ранее сообщалось, что в деревне Петровские Бабы Ленинградской области девушка отпраздновала день рождения и чуть не задавила трехлетнего сына.
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