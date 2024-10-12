Жительница Петербурга порезала маленькую дочь из-за приснившегося кошмара

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Жительница Санкт-Петербурга порезала свою спящую маленькую дочь. Причиной стал приснившийся ей кошмар.
Инцидент произошёл в квартире на Петергофском шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Около часа ночи женщина проснулась в паническом состоянии, которое вызвал у неё приснившийся кошмар. Во сне ей привиделось, что её саму и детей кто-то хочет убить. Она схватила подвернувшийся нож и порезала шею спящей малолетней дочери.
Ребёнка спас отец, который остановил супругу, отобрал у неё нож, после чего вызвал полицию и врачей. Девочке оказали помощь на месте. Рана, к счастью, оказалась неглубокой. Женщину сначала доставили в отдел полиции, а уже оттуда вызвали спецбригаду, которая отвезла её в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.
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Александр Бойцов