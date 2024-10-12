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Жительница Петербурга порезала маленькую дочь из-за приснившегося кошмара

12 октября 2024, 16:13
Фото: istockphoto/ipopba

Фото: istockphoto/ipopba

Жительница Санкт-Петербурга порезала свою спящую маленькую дочь. Причиной стал приснившийся ей кошмар.


Инцидент произошёл в квартире на Петергофском шоссе, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». Около часа ночи женщина проснулась в паническом состоянии, которое вызвал у неё приснившийся кошмар. Во сне ей привиделось, что её саму и детей кто-то хочет убить. Она схватила подвернувшийся нож и порезала шею спящей малолетней дочери.

Ребёнка спас отец, который остановил супругу, отобрал у неё нож, после чего вызвал полицию и врачей. Девочке оказали помощь на месте. Рана, к счастью, оказалась неглубокой. Женщину сначала доставили в отдел полиции, а уже оттуда вызвали спецбригаду, которая отвезла её в психоневрологический диспансер. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство малолетнего.

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#санкт-петербург
Четыре человека, включая двоих детей, погибли при взрыве на АЗС в Грозном
12 октября 2024, 16:28

Фото: iStock/maxim4e4ek

При взрыве на автозаправочной станции в Грозном погибли четыре человека, среди которых двое детей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что взрыв прогремел на АЗС в одном из районов чеченской столицы. Взорвавшаяся цистерна отлетела на несколько километров, задев край жилого дома, находящегося неподалёку. После этого на станции вспыхнул крупный пожар.

В результате происшествия по последним данным погибли двое взрослых и двое детей. Как сообщается, их отбросило взрывной волной. В настоящее время устанавливаются личности погибших. Также пока не известно, являлись ли они членами одной семьи.

Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда на ней зафиксировали девять нарушений, которые, по всей видимости, не были вовремя исправлены.

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#взрыв
#азс
#погибший
#пожар
#происшествия
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Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети
В Грозном прогремел взрыв на АЗС, вспыхнул пожар
12 октября 2024, 16:11

Фото: iStock/Leonid Ikan

На автозаправочной станции в Грозном прогремел взрыв, после чего вспыхнул пожар. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России в своём Telegram-канале.
Отмечается, что причиной возгорания стал взрыв цистерны с газом.



В настоящее время сотрудники МЧС ликвидируют возгорание на АЗС.

В оперативных службах отметили, что есть пострадавшие, также повреждения получили несколько автомобилей.

По последним данным на 16:15 мск во время взрыва погибли четыре человека: двое взрослых и двое детей.

Последний раз заправочную станцию «Лидер» проверяли в 2021 году. Тогда Ростехнадзор обнаружил девять нарушений. В их числе, как сообщает Telegram-канал SHOT, отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе. Также были зафиксированы неполадки в работе сливоналивных устройств.

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#мчс
#пожар
#взрыв
#азс
#возгорание
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Мигрант из Таджикистана избил и пытался изнасиловать женщину на улице в Подмосковье
В Подмосковье прохожие спасли женщину от мигранта-насильника на улице
12 октября 2024, 15:59

Фото: iStock/Leonid Ikan

Мигранта из Таджикистана избил и пытался изнасиловать женщину на улице в Подмосковье. Раздетую жертву спасли прохожие. Об этом сообщил 12 октября ГСУ СК России по Московской области.
В подмосковном Красногорске задержали гражданина Таджикистана, который пытался изнасиловать женщину прямо на улице. Все случилось вечером 10 сентября. По версии следствия, подозреваемый вечером напал на женщину на безлюдной и темной улице. Он насильно пытался сорвать с женщины одежду и при этом избил.

В последний момент на помощь пришли прохожие, которые и спасли женщину, а насильник сбежал.
«Благодаря оперативным действиям следственных органов, мужчину задержали и доставили в следственный отдел», — сообщает следком.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения для задержанного. Также следователи проверяют, может ли этот человек быть причастен к другим видам аналогичным преступлениям. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 132 УК — насильственные действия с причинением вреда здоровью.

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#подмосковье
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«Не ответила про омонимы»: преподаватель протащил студентку по полу в хабаровском техникуме
Преподаватель хабаровского техникума протащил студентку по полу за омонимы
12 октября 2024, 14:28

Фото: istockphoto/Ridofranz

Конфликт между преподавателем и студенткой произошел в Хабаровском техникуме. Во время урока русского языка учитель применил физическую силу к одной из учениц, насильно вытащив ее из кабинета по полу.
Конфликт между преподавателем и студенткой произошел в Хабаровском техникуме. Во время урока русского языка учитель применил физическую силу к одной из учениц, насильно вытащив ее из кабинета по полу.

Видео из Хабаровского техникума транспортных технологий опубликовал местный телеграм-канал «Сводка Хабаровск». На кадрах мужчина хватает девушку за руку и тянет из-за стола. Студенка пытается удержаться, но преподаватель оказывается сильнее. Девушка падает на пол и пытается упереться ногами, но преподаватель продолжает тянуть ее на выход. Все это происходит в глазах других студентов.

По словам очевидцев, конфликт возник после того, как студентка не смогла ответить на вопрос про омонимы. Из-за чего преподаватель начал кричать на девушку и вступила в спор. Конфликт закончился применением силы и публичным выдворением из аудитории по полу.

Что произошло на самом деле, сейчас выясняют правоохранительные органы. Местная прокуратура уже начала проверку по инциденту.

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#прокуратура
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#девушка
#хабаровск
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Губернатор Гусев: В ДТП под Воронежем погиб депутат областной Думы Гапоненко
12 октября 2024, 14:09

Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В Воронежской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб генеральный директор производителя плодов и ягод «Острогожсксадпитомник», депутат областной Думы Евгений Гапоненко. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
В своём телеграм-канале губернатор написал, что смертельная авария произошла в Острогожском районе. Он также добавил, что в нынешнем созыве Воронежской областной думы погибший парламентарий занимал пост заместителя председателя комитета по местному самоуправлению, связям с общественностью и средствам массовых коммуникаций.

Гусев рассказал, что Евгений Гапоненко помогал с ремонтом, закупкой оборудования в школах, детских садах, учреждениях культуры региона. Он также поддерживал людей, вынужденно переехавших с Донбасса и волонтёров. Возглавляемое им предприятие стало одним из лучших садоводческих хозяйств России. На прилавках магазинов массово появились воронежские груши, алыча, малина, земляника, голубика.

Губернатор выразил соболезнования семье Гапоненко, коллективу «Острогожсксадпитомника» и всем жителям Острогожского района.

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12 человек в больнице: подробности ДТП с вахтовым автобусом и бетономешалкой под Астраханью
После ДТП с автобусом и МАЗом под Астраханью в больнице остаются 12 человек
12 октября 2024, 13:43

Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

В Астрахани 12 человек попали в больницу после аварии с вахтовым автобусом компании «Газпром добыча Астрахань». Пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести, сообщили 12 октября в пресс-службе Министерства здравоохранения региона. Всего травмы получили 16 человек и трое погибли.
ДТП случилось на автодороге Астрахань - Волгоград в пятницу. В результате аварии три человека получили смертельные травмы. По информации губернатора, угрозы для жизни других пострадавших нет.

В больнице находятся 12 человек. Шесть из них направили в Александро-Мариинскую областную клиническую больницу, остальных — в медико-санитарный центр Газпрома.
«У всех средняя степень тяжести. В АМОКБ пациенты лечатся в травматологии, челюстнолицевой и ЛОР, в ЧУЗе находятся пострадавшие с закрытыми черепно-мозговыми и ушибами», — уточнили в пресс-службе.

По предварительным данным УМВД, водитель грузовика МАЗ выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом. Уголовное дело возбудили по части 5 статьи 264 УК — нарушение ПДД, повлекшее смерть.

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Появилось видео покушения на жизнь сотрудника центра «Э» в Ингушетии
12 октября 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Konstantin Shashkov

В Ингушетии было совершено покушение на заместителя начальника регионального Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Адама Хамхоева. В результате погибли три его телохранителя — братья Аушевы.
В ночь на 11 октября неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились сотрудники ЦПЭ, на парковке у въезда в город Магас. Полную видеозапись покушения опубликовал телеграм-канал «112». Вооружённые злоумышленники передвигались на российском легковом автомобиле, вероятно, приобретённого специально для совершения преступления.

На кадрах видно, как в начале покушения преступники ненадолго останавливаются около белой иномарки, у которой приоткрыто окно. Затем они поворачивают за угол, где почти сразу начинается стрельба. После этого владелец иномарки оплачивает парковку и уезжает. В настоящее время правоохранители уточняют, причастен ли он к расстрелу сотрудников ЦПЭ.






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#112
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В Башкирии охотник случайно застрелил отца, перепутав его с лосем
В Башкирии сын застрелил брата отставного генерала, перепутав с лосем на охоте
12 октября 2024, 12:34

Фото: СК России по Республике Башкортостан

Житель Башкирии на охоте перепутал с лосем и случайно застрелил своего отца — брата генерала в отставке. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности 109 УК, сообщил 12 октября СУ СК России по Башкортостану.
По версии следствия, 11 октября группа из шести мужчин охотилась на лося в лесу недалеко от деревни Большие Шады. Один из охотников, прицеливаясь в животное, не убедился в безопасности зоны и выстрелил. Пуля попала в голову его отцу, который скончался на месте.

Погибшим оказался брат 70-летнего генерала Минобороны в отставке Ивана Горохова, сообщает канал SHOT.

За убийство отца сыну грозит до двух лет колонии.

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#убийство
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#охота
#башкирия
#следственный комитет
#уголовное дело
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Жителей Феодосии возвращаются в дома после пожара на нефтебазе
Эвакуированные из-за пожара на нефтебазе жителей Феодосии возвращаются в дома
12 октября 2024, 12:00

Фото: istockphoto/abadonian

В Феодосии большинство жителей, эвакуированных из-за пожара на нефтебазе, вернулись домой. Об этом сообщил глава города Игорь Ткаченко 12 октября в Telegram-канале.
По его словам, вечером 11 октября в пунктах временного размещения оставалось всего 29 человек, в основном из микрорайона Северный и улицы Геологической. Ткаченко также отметил, что в городе продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации техногенного характера. Экстренные службы работают над устранением последствий пожара. Кроме того, сохраняются ограничения на движение транспорта вокруг нефтяного терминала.
«Сегодня с 9 часов комиссия начала работу по оценке нанесенного ущерба жителям района Ближних Камышей», — написал Ткаченко

Пожар на нефтебазе вспыхнул утром 7 октября. На утро 8 октября более тысячи человек эвакуировали из районов Черноморской набережной и Ближних Камышей. Ситуация остается под контролем местных властей и служб безопасности.

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